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вторник, 15 февраля 2022 18:11

"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении" – глава правления Суспільного

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&quot;Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении&quot; – глава правления Суспільного
Певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков" победила на национальном отборе на Евровидение-2022 и попала в скандал. Фото: instagram.com/alinapash

Председатель правления "Суспільного" Николай Чернотицкий обратится в правоохранительные органы по поводу поддельных документов певицы Алины Паш, победившей на национальном отборе на Евровидение - 2022.

Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении. Об этом Чернотицкий написал в Facebook после того, как Госпогранслужба заявила, что не выдавала певице документ о законной поездке в Крым в 2015 году.

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"Благодаря Государственной пограничной службе за оперативное рассмотрение. Пресс-офицер ГНСУ заверил, что Суспільний вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. Отдельно в качестве председателя правления я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидение", - написал Чернотицкий.

После получения официального ответа соберут оргкомитет Евровидения, на который пригласят Алину Паш и примут соответствующее решение, добавил глава правления "Суспільного".

Певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков" победила на национальном отборе на Евровидение – 2022. Ранее в сети появилась информация, что она выступала в оккупированном Крыму. Это расценили как нарушение правил участия в нацотборе. Вскоре певица сказала, что ехала в Крым на автобусе из Украины.

Позже выяснилось, что Паш подделала справку от пограничников о ее поездке в оккупированный Крым и летала на остров российскими авиалиниями.

Государственная пограничная служба подтвердила - не выдавала певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

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