"Артистка выразила согласие" - Суспільне подтвердило, что Алина Паш не едет на Евровидение

Алина Паш не будет представлять Украину на Евровидении. Фото: instagram.com/alinapash

Общественный вещатель подтвердил, что победительница нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш не будет представлять Украину на конкурсе.

Решение было принято на внеочередном заседании соответствующего комитета 16 февраля. Певица "выразила согласие" с ним, сообщила пресс-служба вещателя.

"Организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основанием для решения стал официальный ответ Государственной пограничной службы по поводу информации о пересечении админграницы с оккупированным Россией Крымом.

"Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Евровидении-2022 предусматривает, что в случае установления Суспільним факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств относительно участника, "Суспільне" имеет право прекратить участие в отборе участника в любое время", – объяснил вещатель.

Правила позволяют "Суспільному" выбрать представителя Украины на Евровидении из других финалистов отбора, отметили в сообщении. Определились ли они с кандидатурой – неизвестно.

16 февраля Алина Паш сняла свою кандидатуру как представительницы Украины на Евровидении, потому что "не хочет дальше быть в этой грязной истории". Сделала это, когда оргкомитет заседал и решал ее судьбу. Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. В 2015 году певица посещала оккупированный Россией Крым. Якобы ездила на свадьбу. Команда певицы предоставила справку, которая стала основанием для продолжения участия Паш в нацотборе - на полуостров летала через админграницу в Херсонской области. В Госпогранслужбе заявили, что не предоставляли никакой справки о пересечении певицей админграницы с Крымом. Паш летала в Крым через Россию, чем нарушила правила пересечения государственной границы Украины. А справка – поддельная, утверждает блогер Сергей Стерненко.