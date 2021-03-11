Как обезопасить детей в интернете

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 2106
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 126
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1278
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 891
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1476
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1512
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2556
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1953
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
4
7
10
4
3
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю
Видео
Все видео
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 333
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1278
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 306
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
Просмотров: 207
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
четверг, 11 марта 2021 20:57

Как обезопасить детей в интернете

  Комментировать
Как обезопасить детей в интернете
Разработали рекомендации по безопасности детей в интернете. Фото: Reuters

Министерство образования и науки разработало рекомендации по безопасности детей в интернете.

Учителям и родителям советуют уделить особое внимание подросткам 12-17 лет, поскольку в этот период формируется их самооценка и уверенность. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как воспитывать ребенка положительно - советы психолога

Родителям во время общения с ребенком рекомендуют:

- говорить о безопасности в интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и отвечать за его результаты;

- строить открытые и доверительные отношения;

- формировать полезные привычки использования гаджетов и цифровой среды и повышать самооценку ребенка, позволять ему самостоятельно делать выбор и быть ответственным за это;

- устанавливать временные границы пользования гаджетами и контролировать приложения, игры, вебсайты и социальные сети, которыми пользуется ребенок;

- быть внимательными к признакам страха или тревоги детей, изменениям в их поведении, режиме сна и аппетита.

При организации мероприятий учителям советуют рассказывать о:

- правах людей в цифровой среде;

- электронном участии в принятии решений;

- сохранении здоровья при работе с цифровыми устройствами;

- механизмах защиты прав, нарушаемых в интернете, а также способах получить помощь.

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как обезопасить детей в интернете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 128236
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 33987
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 22770
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 14310
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 9900
Политика
СНБО принял проект стратегии деоккупации Крыму
СНБО принял проект стратегии деоккупации Крыму Просмотров: 81
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов 2 Просмотров: 585
СНБО продолжит вводить санкции
СНБО продолжит вводить санкции Просмотров: 324
Силовики проводят обыски сети заправок Медведчука - СМИ
Силовики проводят обыски сети заправок Медведчука - СМИ Просмотров: 585
Разумков рассказал, почему Шмыгаль и Степанов сохраняют должности
Разумков рассказал, почему Шмыгаль и Степанов сохраняют должности Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 6084
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть