Как обезопасить детей в интернете

Министерство образования и науки разработало рекомендации по безопасности детей в интернете.
Учителям и родителям советуют уделить особое внимание подросткам 12-17 лет, поскольку в этот период формируется их самооценка и уверенность. Об этом сообщает пресс-служба МОН.
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Родителям во время общения с ребенком рекомендуют:
- говорить о безопасности в интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и отвечать за его результаты;
- строить открытые и доверительные отношения;
- формировать полезные привычки использования гаджетов и цифровой среды и повышать самооценку ребенка, позволять ему самостоятельно делать выбор и быть ответственным за это;
- устанавливать временные границы пользования гаджетами и контролировать приложения, игры, вебсайты и социальные сети, которыми пользуется ребенок;
- быть внимательными к признакам страха или тревоги детей, изменениям в их поведении, режиме сна и аппетита.
При организации мероприятий учителям советуют рассказывать о:
- правах людей в цифровой среде;
- электронном участии в принятии решений;
- сохранении здоровья при работе с цифровыми устройствами;
- механизмах защиты прав, нарушаемых в интернете, а также способах получить помощь.
Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям.
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