Как обезопасить детей в интернете

Разработали рекомендации по безопасности детей в интернете. Фото: Reuters

Министерство образования и науки разработало рекомендации по безопасности детей в интернете.

Учителям и родителям советуют уделить особое внимание подросткам 12-17 лет, поскольку в этот период формируется их самооценка и уверенность. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Родителям во время общения с ребенком рекомендуют:

- говорить о безопасности в интернете и помогать развивать критическое мышление, учить делать аргументированный выбор и отвечать за его результаты;

- строить открытые и доверительные отношения;

- формировать полезные привычки использования гаджетов и цифровой среды и повышать самооценку ребенка, позволять ему самостоятельно делать выбор и быть ответственным за это;

- устанавливать временные границы пользования гаджетами и контролировать приложения, игры, вебсайты и социальные сети, которыми пользуется ребенок;

- быть внимательными к признакам страха или тревоги детей, изменениям в их поведении, режиме сна и аппетита.

При организации мероприятий учителям советуют рассказывать о:

- правах людей в цифровой среде;

- электронном участии в принятии решений;

- сохранении здоровья при работе с цифровыми устройствами;

- механизмах защиты прав, нарушаемых в интернете, а также способах получить помощь.

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям.