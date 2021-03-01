Чего родители не должны делать в процессе воспитания

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит ее поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Фото: pixabay

Дисциплина учит ребенка контролировать ее действия и мысли, но с этим главное не переусердствовать.

Не стоит путать дисциплину с наказанием, пишет Child develop.

Это характерно для консервативных семей, которие не осознают, что дисциплинирования и наказания отличаются друг от друга и ведут к различным результатам. Наказание может быть и словесным, и физическим, заставляет человека страдать за совершенные им ошибки. Благодаря дисциплине появляется контроль за ребенком и определенные правила жизни.

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Не следует также вызвать у ребенка страх. Иногда родители используют, как им кажется, оправданную ложь, хотя она порождает страх. Например: "Если ты не будешь слушаться, полиция заберет тебя в тюрьму". Из-за этого может быть низкая самооценка, или антисоциальное поведение.

Если ребенок проявляет негативное поведение, то не стоит его поощрять к этому чрезмерным вниманием к проблеме. Так дети пытаются привлечь внимание взрослых, например, когда кричат ​​или ломают игрушки. Если папа или мама обращают на это внимание, малыши еще чаще начинают прибегать к таким действиям.

Также маме и папе стоит показать, что у них одинаковое мнение о поведении ребенка и они заручились поддержкой друг друга.

В воспитании ребенка также главное - вовремя заметить, что есть проблемы. Обратить на них внимание и решать.

Вырастить психологически здорового ребенка проще, чем "исправить" искалеченного взрослого. Какие проблемы возникают во взрослом возрасте из-за травмирующего воспитания? В процессе воспитания многие родители учат детей самопожертвованию и саморазрушению для удовлетворения чужих потребностей. Часто удовлетворение нужд родителей — основная функция, которую выполняют дети. Но это неправильно: родитель должен заботиться о ребенке, а не наоборот. Многие становятся отцом и матерью, не будучи к этому готовыми.