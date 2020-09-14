"Избирательный туризм": округ можно выиграть за 10 тыс.

Глава КИУ заверил, что кандидаты в регионах могут сфальсифицировать выборы за $10 тыс. Фото: УНИАН

В небольших городах и селах кандидаты на пост главы объединенной территориальной громады могут обойти конкурентов, вложив в нелегальную технологию "избирательный туризм" от $ 10 тыс. до 15 тыс.

Об этом глава Комитета избирателей Алексей Кошель рассказывает "НВ".

В этом году местная избирательная кампания отличилась использованием технологии "избирательного туризма". Когда в городках перед выборами резко возрастает количество избирателей.

"Сейчас нарастает проблема изменения избирательных адресов в курортных селах Запорожской и Одесской области (Каралино-Бугаз, Затока, Фонтанка), а также это касается районов и сел, прилегающих к крупных областных центров и к столицы", - считает руководитель КИУ.

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Для небольшого населенного пункта 300 голосов могут составить 5% от населения. Если явка составит около 50%, то количество приезжих на выборах возрастет до 10%.

"Есть зафиксирован факт появления новых 300 избирателей в одной из громад Бориспольского района", - говорит Кошель.

В избирательные манипуляций наиболее подвержены местные бизнес-группы и члены политпартий. Такая технология может обойтись нечестным кандидатам в регионах от $ 10 тыс. до 15 тыс., добавляет глава КИУ.

"В этом может быть заинтересована любая политическая сила. В том числе, маленькие региональные партии. Крупные партии будут опасаться таких кандидатов для избежания репутационных ударов".

5 сентября в Запорожье полиция разоблачила попытку массовой изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.