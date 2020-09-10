В Запорожье разоблачили массовую смену избирательных адресов

В Запорожье правоохранители разоблачили массовую смену избирательных адресов. Фото: РБК-Украина

В Запорожье милиция разоблачила попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.

5 сентября в Запорожском отделении ведения реестра избирателей свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители провели опрос среди граждан.

"Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в городе Запорожье в других населенных пунктов, расположенных на территории района. Однако все опрошенные называли неубедительны и путаные причины своих действий", - отметили в МВД.

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Организатором оказался 29-летний житель Запорожья, предлагал деньги за изменение избирательного адреса, сообщили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении как координатору, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.