Выборы в этом году показали в инфографике

Местные выборы, запланированные на 25 октября, имеют несколько этапов.
Соответствующуюю инфографику опубликовало движение "Чесно".
Календарный план подготовки и проведения выборов утвердила Центральная избирательная комиссия.
5 сентября должен начаться избирательный процесс.
15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.
С 18 по 29 сентября территориальные избирательные комиссии будут регистрировать кандидатов. Агитация будет начинаться на следующий день после регистрации.
До 9 октября должны образоваться участковые избирательные комиссии.
Агитация завершится 23 октября, а 24-го будет день тишины.
Результаты голосования должны быть определены до 3 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если Притулу и Кличко поставить на дебаты, то будет 10:0
15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Выборы состоятся в частности в районные советы.
Комментарии