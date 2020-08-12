Выборы в этом году показали в инфографике

Местные выборы, запланированные на 25 октября, имеют несколько этапов.

Соответствующуюю инфографику опубликовало движение "Чесно".

Календарный план подготовки и проведения выборов утвердила Центральная избирательная комиссия.

5 сентября должен начаться избирательный процесс.

15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

С 18 по 29 сентября территориальные избирательные комиссии будут регистрировать кандидатов. Агитация будет начинаться на следующий день после регистрации.

До 9 октября должны образоваться участковые избирательные комиссии.

Агитация завершится 23 октября, а 24-го будет день тишины.

Результаты голосования должны быть определены до 3 ноября.

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15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Выборы состоятся в частности в районные советы.