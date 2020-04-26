Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет

Потураев шел в парламент 97-м в списке "Слуга народа".

Народный депутат от "Слуга народа", идеолог политсилы Никита Потураев не исключает, что не будет идти снова в парламент по завершении этой каденции.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua

"Многие из нас, как и президент, ставили горизонт политического планирования в пять лет. И я не уверен, что хочу еще раз идти в Раду.

Я поддержал своим голосом фундаментальную реформу - аграрную. Сейчас выйдем из карантина, проведем медийную реформу. И надо поддержать еще много изменений. А через пять лет вернусь в консалтинг или к какому-либо образовательному проекту", - сказал нардеп.

По его словам, сейчас Офис президента сосредоточен на борьбе с экономическим кризисом.

"Круг лиц, которые могут встречаться лично с президентом, ограничено. Они сосредоточены на борьбе с экономическим кризисом.

Но в других совещаниях на Банковой участие беру - по коммуникации. Происходят по понедельникам. Сейчас мы на Zoom перешли", - говорит парламентарий.

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На вопрос "Какие ошибки допустил Владимир Зеленский за год президентства?" Потураев ответил:

"Больших не вижу. Он говорил, что хочет показать: можно прийти в политику и остаться человеком. Ему удалось остаться порядочным и не полностью стать политиком. А вы решайте - это ошибка или нет".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. Из них 248 - представителя фракции "Слуга народа". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.