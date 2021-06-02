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среда, 02 июня 2021 11:46

"Хорошие новости от бандеровцев с Netflix" - депутат сообщила о разрешении скандала

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&quot;Хорошие новости от бандеровцев с Netflix&quot; - депутат сообщила о разрешении скандала
Стримингова платформа Netflix изменила слово "nazi" (нацистский коллаборационист) на "banderite" .Фото: "Украинская правда"

Стриминговая платформа Netflix изменила в субтитрах к российскому фильму "Брат-2" перевод слова "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист". Об этом в Facebook сообщила народний депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Слово "nazi" (нацистский коллаборационист) заменили на "banderite", отмечает народный депутат.

"Переможенька, или хорошие новости от бандеровцев с Netflix. Вчера понеслась измена о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала (бандеровцам) украинцам из Кремниевой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был изправлен, благодаря нашему крутом Арсену Костенко ", - пишет Устинова.

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Накануне пользователей Netflix возмутили английские субтитры к российским фильмам "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова. В одной из реплик слово "бандеровец" перевели как "Ukrainian Nazi collaborator" - "Украинский нацистский коллаборационист". Из истории известно, что бандеровцы не были коллаборационистами, они воевали как с нацистами, так и с СССР. Пользователей платформы также заинтересовали другие ксенофобские цитаты.

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