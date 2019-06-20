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четверг, 20 июня 2019 15:13

Харьковский блогер обвинил депутата Ткаченко в организации его избиения

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Харьковский блогер обвинил депутата Ткаченко в организации его избиения
Блогер Александр Давыденко заявил, что депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко (на фото) организовал нападение на него. Фото: xk5.com.ua

Известный харьковский блогер Александр Давыденко, снимающий видеоблоги о проблемах Новобаварского района города и выкладывающий их на ютьюб-канале "Под контролем", обвинил депутата Харьковского облсовета Александра Ткаченко, баллотирующегося в депутаты Верховной Рады, в организации нападения.

По словам блогера, 9 мая он пришел на праздник, организованный в Новобаварском районе, чтобы задать вопросы чиновникам и депутатам. Все было спокойно, пока не появился Александр Ткаченко с неизвестным мужчиной, которому он дал какое-то указание. После этого мужчина подошел с вопросами: "Кто ты такой? Что ты тут снимаешь? На тебя поступили жалобы…". Он не представился и попытался выхватить видеокамеру.

Когда блогер развернулся и стал убегать, из-за киоска выскочили шестеро мужчин "в непонятной форме". Они догнали его и начали избивать. "Трое держали, а трое лупили ногами – в основном по голове и по спине. Они вырвали камеру и разбили вдребезги", - заявил Давыденко.

По его словам, он вызвал полицию и подошел вместе с полицейским к Александру Ткаченко и мужчине, начавшему провокацию, но в ответ услышали лишь ругань и заявления, что все это выдумки.

Нападение блогер считает заранее организованной провокацией и связывает со своей активной деятельностью в Новобаварском районе Харькова и тем, что он неоднократно задавал неудобные вопросы как лично Александру Ткаченко, так и чиновникам районной администрации.

"Мы задавали вопросы чиновникам и депутатам, и нам таки прилетело. Нет, не ответы на вопросы по вашим зарплатам, а пока только по лицу. То есть им не понравилось, что мы ходим и задаем вопросы по вашим зарплатам, по качеству выполнения работ, по состоянию школ и больниц, садиков. Им это откровенно не понравилось, и они решили устроить провокацию", - заявил он.

"Вы бы видели их улыбки, когда я захлебывался кровью, как они были довольны, как они ликовали. Если депутат всего лишь местного уровня избивает активиста, чего нам ждать, когда этот депутат станет депутатом Верховной Рады? Он нас вообще начнет сжигать, или под нож пустит вместе с семьями", - подчеркнул Давыденко.

Напомним, что одиозный харьковский депутат-видроджинец Ткаченко стал известен после того, как обозвал избирателей "ублюдками", "сволотой" и "подонками", а также пригрозил активистам расправой.

Также СМИ обвиняли Ткаченко в том, что он использует в своей наружной рекламе цвета политической партии президента Зеленского.

Depo.ua
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