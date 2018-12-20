Гройсман прокомментировал поход на выборы

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО "Политики в погоне за рейтингами будут бить страну", - говорит премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер-министр Владимир Гройсман определится в баллотировании ближе к парламентским выборам. Об этом он сказал в интервью журналу "Країна".

"Задача на 2019 - приложить все усилия для стабильности и развития государства. Политики в погоне за рейтингами будут бить страну, как заблагорассудится. Задача правительства - защитить ее.

А дальше посмотрим. Когда будем подходить к выборам в парламент, я приму решение и сообщу об этом. Если бы имел его сейчас, вам бы об этом сказал", - заявил глава правительства.

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Полную версию интервью читайте в журнале "Країна" за 20 декабря.