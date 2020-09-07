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понедельник, 07 сентября 2020 17:34

"Гречка" на выборах. В ход идут лавки, медосмотры, сковородки

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В Винницкой области накануне местных выборов граждан подкупают скамейками, медосмотрами и сковородками. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

В Виннице возле железнодорожного вокзала во дворе появились скамейки с табличками "Уважаемым жителям дома от депутата Винницкого городского совета Виктора Мацеры".

Также висит табличка на доме с надписью: "Текущий ремонт выполнен при содействии депутата Винницкого городского совета Виктора Мацеры".

 

6 сентября в городе от имени депутата Вадима Кудиярова организовывали детский праздник. Раздавали сковородки, конфеты, чашки. Во время мероприятия собирали контактные данные родителей, дети которых участвовали в празднике.

 

На листе, где записывали персональные данные, не было указано о согласии лица на обработку его данных.

Директор реабилитационного центра "Промінь" Виталий Донец (в прошлом году баллотировался в Верховную Раду по округу. - Gazeta.ua) анонсировал в городе Погребище медицинский осмотр.

"Общаясь с громадами о стратегии развития "Погребище 2030", обнаружили насущную необходимость в осмотре детей профильными врачами. По нашей инициативе сегодня происходит такой осмотр в Погребищенском профессиональном медицинском колледже. Особая благодарность директору колледжа Александру Федоровичу Гаврилюку", - написал он в Facebook.

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Так называемая благотворительность очень распространена во время избирательного процесса и перед его началом. После официального начала, 5 сентября, такая деятельность со стороны кандидатов может трактоваться как подкуп избирателей, говорят в "Опоре".

Уголовный кодекс предусматривает ответственность как за получение избирателем неправомерной выгоды, так и за предложение или предоставление избирателю такой выгоды.

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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07
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