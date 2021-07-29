"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия

Арахамию высмеял сатирик Богдан Процишин.

Председатель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если бы Украина имела ядерное оружие, то могла бы "шантажировать весь мир".

Также заявил, что встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена "пройдет на повышенных тонах".

Очередные скандальные заявления "слуги народа" вызвали реакцию пользователей Facebook.

Виктор Таран, политолог

"Это же какую классную вещь потерял Арахамия! Это можно было бы ничего не делать, не развивать экономику и правовое государство.

Достаточно было бы сидеть, рассуждать о корабельных соснах и - всех шантажировать. Государственное мышление? На самом деле - нет. Это скорее напоминает разговор гопника с райончика"

Сергей Руденко, публицист

Михаил Ткач, журналист

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Алексей Голобуцкий, политтехнолог

Богдан Процишин, сатирик

Татьяна Николаенко, журналистка

"Подвесить конкурс на САП

Грохнуть БЭБ, даже не запустив

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Подружиться с Китаем

И не забыть стукнуть туфлей по столу"

Елена Трибушная, журналист

В июле на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. После этого Арахамию начали изображать в карикатурах.