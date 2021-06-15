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вторник, 15 июня 2021 16:34

Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине

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Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Украина сможет получить ПДЧ в 2023 году. Фото: УНН

Нынешний саммит НАТО безрезультатный. Альянс вновь отказался от четкой стратегии реагирования на агрессивные действия России в Черном море. По Украине повторили слова 2008 года. Об этом говорит в комментарии Gazeta.ua Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

"Более четко заявили о Плане действий. Но постоянно разрушают логику. Нам говорят заниматься реформами. Но сам ПДЧ и является инструментом, который помогает стране подготовиться к членству. Он нужен, чтобы вместе с экспертами НАТО провести аудит: какие конкретно реформы нам остались и на каких направлениях. Пока не можем говорить, насколько мы готовы. Если Альянс искренне говорит о членстве Украины, то нет никаких причин не дать Украине ПДЧ. Украине и Грузии пообещали в 2008 году, что они станут членами НАТО. А теперь не знают, что с этим делать", - считает.

Следующий саммит состоится в Вильнюсе в 2023-м, предполагает Самусь.

"Возможно, тогда нам наконец дадут План. Это если изменится политикум стран, выступающих против. Прежде всего в Германии. Время вступления Украины в НАТО бесполезно прогнозировать. Процесс пойдет быстро, когда Россия станет демократической или прекратит существование. Украину сразу станет членом НАТО. Будем ценным участником. Мы - единственная армия Европы, воюет и имеет опыт ".

Реформы делаем для себя, отметил эксперт. Перечисляет, что выполнено.

- Рассматривают закон о национальном сопротивлении.

- Строим систему территориальной обороны. Центр исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам предлагает отменить советский призыв и ввести современный короткий призыв для всего населения.

- Продолжается реформа штабов. Они наиболее синхронизированы со стандартами армий НАТО.

- Происходит переформатирование структуры и менталитета ВСУ. Операция объединенных сил на Донбассе и является подходом НАТО, а не советским, когда воевали только штатные подразделения.

- Приняли новый закон о разведке. На заключительном этапе разработка закона о СБУ, подразделения которой принимали активное участие в операциях Альянса последние 20 лет.

- Продолжается реформирование оборонной промышленности. Приняли закон об оборонных закупках. Началась ликвидация Укроборонпрома и создание корпорации госпредприятий. Они смогут получать инвестиции и разрабатывать продукцию для ВСУ и на экспорт.

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"Кто-то противодействует реформам, кто способствует - это нормальный политический процесс для постсоветской страны. Постсоциалистическая Румыния, когда вступала в НАТО, не завершила еще всех реформ. Воплощает их успешно сейчас. Нам же говорят, что у нас самостоятельно преодолеть коррупцию, а потом начинать процесс подготовки к поступлению. Эта словесная беллетристика скрывает банальное нежелание раздражать Россию. Джо Байден на днях обмолвился, что будет трудно убедить государств-членов НАТО поддержать вступление Украины. Это главная проблема, а не реформы. Самым противником нашего прогресса является Германия. Война с Россией противоречит их национальным интересам ", - объяснил.

Еще за несколько дней до саммита НАТО упоминания о Плане действий по членству в Альянсе для Украины не было в тексте декларации. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Там объявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Также призывают двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не окажет влияния на решение о вступлении Украины в Альянс.

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Дата
15
июня

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