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вторник, 15 июня 2021 12:48

Украина "выгрызла" упоминание о ПДЧ. Его надо предоставить уже в следующем году - Кулеба

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Украина &quot;выгрызла&quot; упоминание о ПДЧ. Его надо предоставить уже в следующем году - Кулеба
Курс на евроатлантическую интеграцию записан в Конституции Украины. Фото: Міністерство оборони

Еще за пару дней до саммита НАТО упоминания о Плане действий по членству в Альянсе для Украины не было в тексте декларации. Об этом в Facebook рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это правда, что мы ее буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", - сообщил он.

До вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, напомнил министр.

"Ни в одной из них союзники ПДЧ для Украины не вспоминали. Могли, но не упоминали. Хотя в настоящее время Украина воевала и заслуживала такую поддержку", - заявил глава МИД.

Вчерашнюю декларацию Альянса Кулеба назвал "планом действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками".

"И теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины, и сдерживанием определенных соперников, в том числе России", - сообщил министр.

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"Поэтому если учесть контекст, это хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшая такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - заявил Кулеба.

"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят: "Давайте еще больше реформ", - то у меня один вопрос: сколько еще?

Мы должны продолжать реформы, но мы не должны мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО реформы в Украине используют как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию.

Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украина и атлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - заявил министр.

Украина станет членом НАТО, План действий касательно членства будет неотъемлемой частью этого процесса. Об этом говорится коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.

Обсудить предоставление Украине ПДЧ планирует президент Владимир Зеленский во время визита в США.

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Дата
15
июня

Глава МИД обматерил Путина

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