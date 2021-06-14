Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Байденом

В Белому дому Зеленский поднимет тему вступления в НАТО. Фото: Reuters

Во время визита в США президент Владимир Зеленский планирует обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Также обсудит поддержку в сфере экономики и ситуацию на Донбассе. В Офисе президента сообщили, что об этом Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Он сказал, что энергетической безопасности Европы угрожает проект "Северный поток-2". Он является оружием России.

Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский получил приглашение в конце июля посетить США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олигархи, коррупция и российская агрессия: что сказал Зеленскому Блинкен

"Во время встречи с лидером США Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джозефа Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом он сказал в совместном интервью Reuters, Associated Press и Agence France-Presse.