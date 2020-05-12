"Евросолидарность" призывает Раду поддержать страхование медиков от заболевания коронавирусом безотносительно к инвалидности

Доказать связь инвалидности с коронавирусной болезнью будет чрезвычайно сложно, отмечают в письме. Фото: eurosolidarity.org

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей.

"Европейская солидарность" настаивает на страховании от коронавируса всех заболевших медработников, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. Соответствующее письмо к лидерам фракций и групп подписали лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и депутаты из фракции", - сообщает во вторник пресс-служба политсилы.

В письме напоминается, что 7 мая состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию 156 народных депутатов.

Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - проекта закона о внесении изменений в Закон "О защите населения от инфекционных болезней" (по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№3376 от 22.04.2020) и проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможностей системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19 (№3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логику предложенных инициатив.

"Однако накануне проведения заседания были поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (Covid-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) календарного года; а кроме того, размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - отмечают в "Евросолидарности".

По мнению авторов письма, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности. Тем более, что доказать связь инвалидности с коронавирусной болезнью будет чрезвычайно сложно.

"Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае заболевания работника короновирусной болезнью (Covid-19) - в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Размер и порядок осуществления этих страховых выплат будут определяться Кабинетом министров Украины", - говорится в письме.