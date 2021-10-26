"Это не кумовство" - "слуга" о депутатах, которые "обмениваются" родственниками в Раде

Моральную сторону дела нельзя отвергать, отметил Корниенко. Фото: sluga-narodu.com

То, что народные депутаты назначают в помощники родственников других нардепов, не является "кумовством".

Об этом сказал первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью НВ

"Здесь мнения разошлись. Мое личное мнение, что мы на это должны отреагировать, мы не должны об этом просто забыть. И пожалуй, нужно коллегам все-таки сделать кадровые выводы, а тем коллегам, которые в это еще не встряли - не встревать.

Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и тому подобное? Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой", - заявил "слуга".

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"Но понятно, что моральную сторону дела нельзя отвергать и нужно с этим что-то делать. Я думаю, будут какие-то действия со стороны депутатов.

Когда было предварительное расследование о прямых родственниках, все депутаты уволили их и больше таким не занимались", - добавил первый вице-спикер.

В Верховной Раде есть по меньшей мере 12 родственников народных депутатов, которые помогают другим депутатам за деньги, сообщали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях". На оплату их труда за этот год потратили совокупно почти 2 млн грн налогоплательщиков, а за два года более - 4,5 млн. В сентябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней.