Нардепы посадили на бюджетные потоки жен, детей, невесток - украинцы все это оплачивают

Журналисты составили "семейный альбом" нардепов. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

В Верховной Раде есть по меньшей мере 12 родственников народных депутатов, которые помогают другим депутатам за деньги.

Об этом рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Ежемесячно эти люди получают десятки тысяч гривен из государственного бюджета - деньги украинских налогоплательщиков.

Жена "слуги народа", председателя комитета по вопросам внешней политики Александра Мережко Виктория Улиганец за полтора года работы помощницей у его коллеги - "слуги" Игоря Марчука - заработала 750 тыс. грн.

В среднем женщина получает 41 800 грн зарплаты в месяц. Но в июле и августе получила вдвое больше - почти по 92 тыс. Все - благодаря премиям по 50 тыс, которые назначил ей Марчук.

Мережко не скрывает, что лично посоветовал Марчуку сделать помощницей именно свою жену.

"Коллега мой обратился с просьбой предложить кого-то. Я предложил свою жену", - объяснил.

Советовал коллегам взять помощницей свою жену Янину и член депутатской группы "Партия "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Жена нардепа оказалась в подчинении "слуги" Арсения Пушкаренко и получает ежемесячно по 10 тыс. грн.

Лубинец - не единственный парламентарий, чьи каденции совпадают по времени с работой его жены помощницей в Верховной Раде.

Аналогичное совпадение случилось и у заместителя председателя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева от начала двухтысячных его жена Нина работает помощницей только в тех созывах, когда сам он - нардеп. Когда же Соболев не попал в пятый созыв, ее работать в парламент не взяли - несмотря на большой опыт.

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Работает помощницей и жена Виктора Черного, члена фракции ОПЗЖ. Уже год, как Ольга Арканова-Черная имеет такой статус у его коллеги по фракции Александра Колтуновича.

На момент начала работы помощницей жена нардепа была временно безработной. До этого работала преподавательницей психологии в Межрегиональной академии управления персоналом.

В Верховной Раде у Черного работают и другие родственники: с начала этого года его падчерица - Лилия Черная - помощница еще одного члена ОПЗЖ Федора Христенко. Ежемесячно она получает 6 тыс. грн. Лилия Черная - депутат Обуховского городского совета. По образованию - юрист, филолог и психолог, а теперь еще и будущая фармацевт.

Дочь председателя комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина Анастасия - помощница его коллеги по фракции Андрея Задорожного, а сын Задорожного - Иван - помощник ее отца.

Новый статус дочь Костина и сын Задорожного получили почти одновременно - в сентябре 2019-го.

Зарплату Анастасии Костиной и Ивану Задорожному насчитывают одинаковую - по 26 тыс. грн в месяц. Оба - юристы.

С августа этого года сын представителя "Европейской солидарности" Михаила Бондаря Роман стал помощником другого члена "ЕС" Максима Саврасова.

За первый неполный месяц работы Роман получил чуть более 4 тыс. грн. В целом его услуги Максим Саврасов оценил скромно - в 7,5 тыс. в месяц.

Тем временем, у члена ОПЗЖ, судьи Конституционного суда в отставке Василия Нимченко, невестка - Марина Нимченко - работает помощницей в непосредственном подчинении. Ежемесячно работа в свекра-депутата приносит ей 16 тыс. грн бюджетных средств. За два года работы на этом посту женщина заработала уже почти 400 тыс. грн.

В Украине быть помощником нардепа не только престижно. Эта должность открывает доступ ко многим властным коридорам и предоставляет владельцу такого удостоверения особый статус, пишут журналисты.

"Схемы" обнаружили не менее 12 родственников депутатов действующего созыва ВР, которые работают помощниками у других парламентариев.

На оплату их труда только за этот год уже потратили совокупно почти 2 млн грн налогоплательщиков, а за два года более - 4,5 млн.

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко заплатил своему помощнику - семейному бизнес-партнеру Александру Ситаку - за два неполных года 1 млн 100 тыс. грн. Это примерно по 45 тыс. в месяц.