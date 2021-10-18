"Слуги народа" потратили на своих помощников сотни тысяч гривен

Больше всего помощников во фракции "Слуга народа". Фото: 112ua.tv

На работу помощников народных депутатов потрачено 311 млн бюджетных средств.

Ежегодно цифра, которую государство выделяет на содержание помощников меняется, так как привязана к прожиточному минимуму. В текущем году речь идет о 740 тыс. гривен на одного депутата. Об этом говорится в очередном расследовании BIHUS info.

В частности, Николай Тищенко за два неполных года своему помощника заплатил 1 млн 100 тыс. гривен. Это примерно по 45 тыс. гривен или 1500 долларов в месяц. Эти деньги идут его бизнес-партнеру Александру Ситику. На Ситика записана квартира, дом и еще всякая всячина, которой на правах собственника пользуется Николай Тищенко.

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира - Никита - работает помощником народного депутата от "Слуг народа" Юрия Киселя. Средняя зарплата у него примерно 24 тыс. гривен в месяц, а также периодические надбавки в несколько тысяч гривен. Всего за почти два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил около 600 тыс. гривен. В Верховной Раде он не появляется.

Андрей Холодов взял себе помощницей Лесю Васильченко - бизнес-партнершу своей жены Екатерины Шаховской. За ее деятельность в Верховной Раде в качестве помощника нардепа она получила более 700 тыс. гривен бюджетных средств.

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Владимир Тимофийчук взял в помощники своего дядю - Богдана Тимофийчука. И заплатил ему за год почти 300 тыс. зарплаты. Антикоррупционные органы только через год увидели, что нардеп нанял своего родственника и передали дело в суд.

Марина Никитина устроила помощником мужа Александра. Работал по трудовому договору более полугода и получил за этот период около 100 тыс. гривен.

Александр Кабанов взял помощницей Алину Кузнецову. Это жена "Слуги" Алексея Кузнецова. И за полтора года заплатил ей примерно 600 тыс. бюджетных средств.

Василий Нимченко взял помощницей свою жену - Марину, которой заплатил 375 тыс. гривен за два года работы парламента.

В Верховной Раде работают 4188 помощников. Подавляющее большинство на общественных началах - 3130, 990 - по срочному трудовому договору на постоянной основе, 68 - по срочному трудовому договору по совместительству. Такое исследование опубликовало движение "Честно". Спецстатус помощника по закону дает ряд существенных привилегий. Больше всего помощников во фракции "Слуга народа".