"Волшебная" корочка ": в Раде на 421 нардепа работают более 4 тыс. помощников

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 693
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1260
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2781
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2340
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 567
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6831
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2682
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
6
21
7
12
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Порошенко поздравил &quot;слугу&quot;, Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Видео
Все видео
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 315
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 99
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2079
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1476
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1260
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
11 августа 2021
Просмотров: 9
Гості зі Сходу
– Де вони залишили гроші? Хочу трохи собі, – знайома жартує про новину щодо туристів із країн Перської затоки, які з червня по ...
среда, 11 августа 2021 15:06

"Волшебная" корочка ": в Раде на 421 нардепа работают более 4 тыс. помощников

  Комментировать

В Верховной Раде работают 4188 помощников. Подавляющее большинство на общественных началах - 3130, 990 - по срочному трудовому договору на постоянной основе, 68 - по срочному трудовому договору по совместительству. Такое исследование опубликовало движение "Честно".

Спецстатус помощника по закону дает ряд существенных привилегий, отмечают в исследовании. "Корочка" помощника является "волшебной" не только для правоохранителей. Она ​​дает право беспрепятственно проходить в ряд государственных органов и учреждений, тюрем и других спецучреждений, посещать заседания местных органов власти, безвозмездно пользоваться информационными базами данных, телекоммуникационными сетями Рады и органов местного самоуправления и т.п.", - отмечают в "Честно".

Автор: Честно
  Спецстатусе помощника, по закону, дает ряд существенных привилегий, отмечают в исследовании
Спецстатусе помощника, по закону, дает ряд существенных привилегий, отмечают в исследовании

Больше всего помощников во фракции "Слуга народа". Однако если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их (14 и 13) во фракциях "Батькивщина" и ОПЗЖ, а также у группы "Доверие". Наименьшее количество помощников на одного нардепа во фракции "Голос" - восемь.

Максимальное количество помощников у нардепа от ОПЗЖ Юрия Павленко - 31. У него трое помощников работают по срочному трудовому договору на постоянной основе, один - по срочному трудовому договору по совместительству, остальные - на общественных началах. На втором месте по количеству помощников еще один нардеп ОПЗЖ - Виктор Черный, у него 30 помощников.

Автор: Честно
  Сейчас в Верховной Раде работают 4188 помощников
Сейчас в Верховной Раде работают 4188 помощников

Во фракции "Батькивщина" больше всего помощников у нардепа Вадима Ивченко - 29 Во фракции "слуг" больше всего помощников у нардепов Сергея Мандзия, Святослава Юраша, Юлии Овчинниковой - по 29. У четырех нардепов работает только по одному помощнику.

Расходы на помощников привязаны к прожиточному минимуму на 1 января каждого года и составляют 25 минимумов. "Платить" депутат может максимум 10 помощникам. В 2020 году на помощников депутатов из бюджета ежемесячно шло более 22 млн грн, более 260 млн грн в год.

По словам первого заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики и депутата от "Голоса" Ярослава Юрчишина, "на руки" зарплату на помощников депутаты получают около 38 660 грн. Их могут или выплатить одному человеку, или разделить на нескольких помощников, работающих по трудовому договору, а не на общественных началах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского

На других придется тратить средства из депутатского фонда, искать дополнительные деньги, отказываться от части своей зарплаты или нанимать на работу меньшее количество помощников. Кому-то помощников обеспечивает партия, которая платит консультантам из средств госфинансирования, кто-то на уровне фракции привлекает к помощи бывших коллег, друзей и знакомых. Нардепы часто обращаются за помощью к дизайнерам, пиарщикам, маркетологам, специалистам SMM-щикам или стилистам. Партии или отдельные нардепы могут прибегать и к теневому финансирования работы помощников, говорится в исследовании.

76% украинцев не доверяют чиновникам, Верховной Раде - 75%, правительству и политическим партиям - по 72%. Доверие к Верховной Раде и правительству с 2020 года не изменилась. Таковы данные опроса Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Волшебная" корочка ": в Раде на 421 нардепа работают более 4 тыс. помощников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Италия во второй раз стала чемпионом Европы

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

Украинские солдаты прибыли в Ирак

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 4725
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 4032
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3744
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3555
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 3492
Политика
Сколько украинцы заплатят за университет Зеленского
Сколько украинцы заплатят за университет Зеленского Просмотров: 234
Монастырский представил нового начальника киевской полиции
Монастырский представил нового начальника киевской полиции Просмотров: 270
Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию
Кабмин частично снизит тарифы на электроэнергию Просмотров: 486
Правительство продолжает режим чрезвычайной ситуации в Украине
Правительство продолжает режим чрезвычайной ситуации в Украине Просмотров: 315
Депутат оформила на дочь дом общины за 500 тыс. грн
Депутат оформила на дочь дом общины за 500 тыс. грн Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
1
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Голосов: 7993
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть