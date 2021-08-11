"Волшебная" корочка ": в Раде на 421 нардепа работают более 4 тыс. помощников

В Верховной Раде работают 4188 помощников. Подавляющее большинство на общественных началах - 3130, 990 - по срочному трудовому договору на постоянной основе, 68 - по срочному трудовому договору по совместительству. Такое исследование опубликовало движение "Честно".

Спецстатус помощника по закону дает ряд существенных привилегий, отмечают в исследовании. "Корочка" помощника является "волшебной" не только для правоохранителей. Она ​​дает право беспрепятственно проходить в ряд государственных органов и учреждений, тюрем и других спецучреждений, посещать заседания местных органов власти, безвозмездно пользоваться информационными базами данных, телекоммуникационными сетями Рады и органов местного самоуправления и т.п.", - отмечают в "Честно".

Автор: Честно Спецстатусе помощника, по закону, дает ряд существенных привилегий, отмечают в исследовании

Больше всего помощников во фракции "Слуга народа". Однако если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их (14 и 13) во фракциях "Батькивщина" и ОПЗЖ, а также у группы "Доверие". Наименьшее количество помощников на одного нардепа во фракции "Голос" - восемь.

Максимальное количество помощников у нардепа от ОПЗЖ Юрия Павленко - 31. У него трое помощников работают по срочному трудовому договору на постоянной основе, один - по срочному трудовому договору по совместительству, остальные - на общественных началах. На втором месте по количеству помощников еще один нардеп ОПЗЖ - Виктор Черный, у него 30 помощников.

Автор: Честно Сейчас в Верховной Раде работают 4188 помощников

Во фракции "Батькивщина" больше всего помощников у нардепа Вадима Ивченко - 29 Во фракции "слуг" больше всего помощников у нардепов Сергея Мандзия, Святослава Юраша, Юлии Овчинниковой - по 29. У четырех нардепов работает только по одному помощнику.

Расходы на помощников привязаны к прожиточному минимуму на 1 января каждого года и составляют 25 минимумов. "Платить" депутат может максимум 10 помощникам. В 2020 году на помощников депутатов из бюджета ежемесячно шло более 22 млн грн, более 260 млн грн в год.

По словам первого заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики и депутата от "Голоса" Ярослава Юрчишина, "на руки" зарплату на помощников депутаты получают около 38 660 грн. Их могут или выплатить одному человеку, или разделить на нескольких помощников, работающих по трудовому договору, а не на общественных началах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского

На других придется тратить средства из депутатского фонда, искать дополнительные деньги, отказываться от части своей зарплаты или нанимать на работу меньшее количество помощников. Кому-то помощников обеспечивает партия, которая платит консультантам из средств госфинансирования, кто-то на уровне фракции привлекает к помощи бывших коллег, друзей и знакомых. Нардепы часто обращаются за помощью к дизайнерам, пиарщикам, маркетологам, специалистам SMM-щикам или стилистам. Партии или отдельные нардепы могут прибегать и к теневому финансирования работы помощников, говорится в исследовании.

76% украинцев не доверяют чиновникам, Верховной Раде - 75%, правительству и политическим партиям - по 72%. Доверие к Верховной Раде и правительству с 2020 года не изменилась. Таковы данные опроса Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021-го.