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суббота, 23 ноября 2019 19:48

"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового

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&quot;Есть желание иметь другого мэра&quot; - эксперт о деле Садового
Садовый раздражал своим непослушным поведением и предыдущего президента, говорит политолог.

Дело против мэра Львова Андрея Садового может быть связано с местными выборами.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виталий Бала.

"Есть презумпция невиновности и только суд может определить, имеет ли Садовый проблемы с законом. Из-за того, что нет доверия к правоохранительной и судебной системе в целом, любое дело против известного политика может расцениваться как преследование. И это власти будут говорить ее оппоненты.

Не один раз возбуждались дела о коррупции или злоупотреблениях и они заканчивались пшиком.

Садовый раздражал своим непослушным поведением и предыдущего президента. А действующий президент Владимир Зеленский во Львовской области проиграл (во втором туре за Зеленского проголосовали 34,49% избирателей, за Порошенко - 62,79%. Gazeta.ua). Поэтому есть желание иметь в областном центре другого мэра и своих депутатов в горсовете. Идет подготовка к местным выборам.

Если же власть к своим политическим оппонентам идет вне закона, догоняет их, то потом будет догнана своими же преемниками", - говорит Виталий Бала.

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21 ноября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение.

Подозрение прислали по электронной почте.

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