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четверг, 21 ноября 2019 12:49

Мэру Львова Садовому вручили подозрение

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Мэру Львова Садовому вручили подозрение
Ранее ГПУ возбудила дело о незаконной продаже 32 га земли. Фото: Deutsche Welle

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение мэру Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью.

Об этом Садовый сообщил в четверг в Facebook.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне по электронной почте уведомление о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году Львов на открытом конкурсе привлек инвестора - компанию СТР. Мы получили от этой компании 54 млн грн за землю.

На этом поле инвестор должен построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов - блокировка со всех сторон. На уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.

За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленном имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать", - заявил Садовый.

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Ранее Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом.

В ноябре 2016-го в горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

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