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Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог

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Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Игорь Попов: "Полиция жалуется на нехватку ресурсов и перегруженность делами. Надо выровнять зарплату". Фото: Тарас Подолян

Экс-министр Арсен Аваков, подавший в отставку, продолжит заниматься политикой. Новому руководителю МВД Денису Монастырскому группы влияния будут навязывать своих людей. Внутренние органы нуждаются в реформах, и у Монастырского есть все шансы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский политолог Игорь Попов.

"Аваков в нормальной политической форме, – говорит он. – Не думаю, что завтра объявит о создании партии. Наверное, больше к нему будут обращаться действующие министры и политики за советами. Вызовы перед страной стоят серьезные. Далее его будущее зависит от дел в Украине и личных желаний. Он один из самых опытных государственных менеджеров, но после семи лет на этой должности публично избираться трудно. На него ложатся как все заслуги, так и все ошибки этих органов".

Назначение Дениса Монастырского на должность главы МВД политолог считает большим вызовом.

"Таким количеством людей Монастырский не управлял. Это более чем 300 тысяч – с подведомственными учреждениями. Группы влияния будут пытаться навязать ему своих людей в качестве советников и заместителей".

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Одним из таких влиятельных людей, по мнению Попова, может стать Олег Татаров, который во время Революции Достоинства курировал задержания и продвижение уголовных дел против майдановцев.

"Татаров точно повлияет. Он – заместитель руководителя Офиса президента, ответственный за связи с правоохранительными органами. Так же западные реформаторы будут влиять и пытаться поставить своих людей. Успехи реформ Авакова были возможны потому, что он выбил себе эксклюзивное право формировать команду. Все заместители работали как один механизм. Если сейчас их назначат из разных групп влияния, они перегрызутся между собой. Это пагубно повлияет на эффективность работы министерства.

Отдельные реформы внутренних органов были успешными, считает Игорь Попов. Однако работы еще остается немало.

"В МВД уже провели реформу патрульной полиции. Создали полицию диалога и спецподразделение КОРД, которое эффективно работает. Организовали киберполицию. Остальные подразделения остались нереформированными. Нареканий от граждан много. Полиция жалуется на нехватку ресурсов и перегруженность делами. Надо выровнять зарплату. Если опер и следователь Нацполиции получают зарплату в три раза меньше, чем их коллеги из Государственного бюро расследований или Национального антикоррупционного бюро, они будут недовольны и попытаются перейти туда".

Политолог верит, что Денис Монастырский справится с реформированием – ведь он много лет занимается вопросами обновления правоохранительных органов.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке.

15 июля Верховная Рада уволила его с должности министра внутренних дел. За это проголосовал 291 депутат из 351.

На место Авакова президент Зеленский предложил депутата фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского.

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