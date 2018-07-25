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среда, 25 июля 2018 16:28

Еще одна нардеп пошла под венец
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Фото: facebook.com/vsiumar

Народный депутат от "Народний фронт" Виктория Сюмар вышла замуж.

Об этом она сообщила в Facebook.

Мужем парламентрия стал бывший первый заместитель мэра Ирпеня Дмитрий Хрыстюк.

"Я знаю его с 2014 года, с самых трудных времен своей жизни. Я тогда работала в СНБО, Дмитрий создавал первые добровольческие батальоны, будучи заместителем губернатора Киевщины, мы помогали друг другу.

Мне всегда нравились сильные и умные мужчины, которые умеют делать дела. Шесть лет в спецподразделении "Альфа", советник министра МЧС, председатель Барышевского районного совета (который, кстати, уволился из-за несогласия с политикой Януковича в 2012-м и никогда, конечно, не был членом ПР), был активистом Майдана и обеспечивал безопасность одного из лидеров Майдана Кличко.

Далее - заместитель губернатора Киевщины и один из тех, кто очень много сделал для создания и поддержки батальонов в те сложные времена. Затем первый заместитель городского головы Ирпеня, который много сделал для успешных перевоплощений в городе. Достаточно поехать и посмотреть как сейчас выглядит Ирпень. Сегодня Дмитрий уволился, поскольку считает, что в семье достаточно одного "политика". И я невероятно уважаю это его решение, потому что понимаю, что он просто оберегает нашу семью.

И да, я горжусь, что мой муж - двукратный чемпион мира по боевому самбо, рядом с ним - уютно и безопасно", - написала она.

Это второй брак Сюмар. Она развелась с политологом Виктором Тараном.

"И его бывшая жена, и мой бывший муж - давно имеют новые семьи. У нас две замечательные дочери - Ниночка и София. А также мы совместно будем помогать воспитывать сыновей Александра Гуменюка - комбата 11-го батальона "Киевская Русь" Александра Гуменюка, крестным отцом которых является Дмитрий после гибели их родного отца. Поэтому детей уже пятеро и это точно счастье, потому что они замечательные", - рассказала нардеп.

Сейчас молодожены находятся в "небольшом путешествии на несколько дней".

"У меня есть одна квартира в Киеве, у Дмитрия - в Буче. У меня есть одно авто Volvo, у него - одно авто Toyota (при разводе Дмитрий все имущество - дом и две квартиры оставил бывшей жене). Мы помогаем моей маме достроить дом в Киевской области, и как только введем его в эксплуатацию, будем праздновать всей семьей там. Это тоже сразу укажем в декларациях", - добавила Сюмар.

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Ранее сообщалось, что народный депутат от "Блок Петра Порошенка" Светлана Залищук вышла замуж за британского юриста Уэйна Джордаша.

Празднование свадьбы состоялось на прошлых выходных в киевском кафе Breakwater.

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