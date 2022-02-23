Еще два государства ввели экономические санкции против России

Австралия вслед за Японией ввела экономические санкции в отношении России. Фото: pixabay.com

Япония ввела санкции против России за признания ею так называемых ЛДНР.

Об этом 23 февраля заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Reuters.

"Действия России нарушили суверенитет Украины. Япония готова предпринять дополнительные шаги в случае ухудшения ситуации, поэтому РФ должна вернуться к дипломатическим переговорам", - говорится в сообщении.

В список ограничений входит:

- запрет выпуска российских облигаций в Японии;

- запрет на экспорт из так называемых ЛДНР;

- замораживание активов официальных лиц и некоторых россиян;

- выдача виз представителям самопровозглашенных ЛДНР.

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Австралия вслед за Японией тоже ввела экономические санкции в отношении России.

"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд санкций в отношении РФ. В частности, речь идет об адресных санкциях в отношении восьми россиян, которым запретят въезд в страну и любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время пресс-конференции в среду.

Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении первого пакета санкций против России. Следои Канада присоединилась к антироссийским санкциям.