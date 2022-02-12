ЕС не будет закрывать свои диппредставительства в Киеве

В ЕС напомнили, что военная агрессия будет иметь тяжелые последствия для России. Фото: Reuters

Дипломатические представительства стран ЕС останутся в Киеве и продолжат свою работу.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что ЕС и его страны-члены координируют свои действия с учетом нынешних угроз для Украины.

"Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям гражданам ЕС корректируются по необходимости с учетом обстоятельств безопасности", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ЕС еще раз подтвердил свою поддержку Украине.

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелую цену в ответ", - отмечается в заявлении.

На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительства международных организаций. В то же время, только пять стран официально рекомендовали дипломатам покинуть Украину. Остальные представительства работают в обычном режиме.