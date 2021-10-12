ЕС напомнил Зеленскому о коррупции и олигархах

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три пути выведения отношений между Украиной и ЕС на новый уровень.
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве 12 октября, сообщает "Європейська правда".
"Первый касается фокусировки Украины на внедрении реформ.
Украина прошла долгий путь. И я хочу поздравить вас с этим, президент Зеленский. Четко заявляю, что мы продолжим поддерживать усилия Украины в осуществлении основных реформ", - сказала фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что речь идет прежде всего о реформе судопроизводства с реформой Конституционного суда, борьбу с коррупцией и ограничение влияния олигархов.
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Второй путь - использовать потенциал Соглашения об ассоциации.
"Она все еще может многое предложить. Мы это обсуждали. Например, в цифровой сфере. Украина прогрессивная в этом, и мы можем здесь много сделать совместно", - сказала глава Еврокомиссии.
Третий путь - увеличение объемов торговли, инвестиций и экономического сотрудничества.
"Наше соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли продолжает быть краеугольным камнем наших отношений. Многое уже сделано, и я призываю нас быть амбициозными, чтобы обе стороны могли воспользоваться преимуществами", - заявила фон дер Ляйен.
12 октября в Киеве стартовал саммит Украина - ЕС.
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