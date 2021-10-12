Украина рассчитывает на "промышленный безвиз" с ЕС в следующем году

Сегодня в Киеве проходит саммит Украина - ЕС. Фото: Reuters

Украина рассчитывает заключить соглашение о "промышленном безвизове" на следующем саммите Украина - ЕС.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во вторник.

"Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся заключить это соглашение", - заявил Зеленский.

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Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции предусматривает полученных производителями соответствующих сертификатов в Украине, а не в ЕС.

"Промышленный безвиз" может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках, сообщает "Укрінформ"

12 октября в Киеве стартовал саммит "Украина - ЕС". Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.