Украина рассчитывает на "промышленный безвиз" с ЕС в следующем году

Украина рассчитывает заключить соглашение о "промышленном безвизове" на следующем саммите Украина - ЕС.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во вторник.
"Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеобъемлющую зону свободной торговли.
Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина - ЕС мы стремимся заключить это соглашение", - заявил Зеленский.
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Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции предусматривает полученных производителями соответствующих сертификатов в Украине, а не в ЕС.
"Промышленный безвиз" может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках, сообщает "Укрінформ"
12 октября в Киеве стартовал саммит "Украина - ЕС".
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
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