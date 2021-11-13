Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром Канады Христей Фриланд

Ермак побеседовал с Фриланд. Фото: Офс президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд.

Андрей Ермак проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности на востоке Украины, сообщает пресс-служба.

"Благодарны за консолидированную поддержку мирового сообщества и Канады. Мы это ощущаем", – отметил руководитель Офиса президента.

Ермак отметил важность содействия со стороны Канады в реализации евроатлантических стремлений Украины, а также выразил благодарность за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства.

Стороны затронули вопрос сложной ситуации, возникшей в результате миграционного кризиса на европейско-белорусской границе.

Христя Фриланд приветствовала усилия Главы Украинского государства в борьбе с олигархической системой, в частности, принятие закона о деолигархизации.

Руководитель Офиса Президента и вице-премьер-министр Канады обсудили пути дальнейшего развития взаимодействия в пределах Крымской платформы.

Андрей Ермак также проинформировал Христю Фриланд о результатах прошедшего накануне визита в Соединенные Штаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума "Украина 30"

В Офисе президента похвалили Рината Ахметова и подвергли критике Коломойского. "Тихой гавани" в Украине для олигарха Игоря Коломойского не будет.