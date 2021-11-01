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В Офисе президента похвалили Ахметова и раскритиковали Коломойского

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В Офисе президента похвалили Ахметова и раскритиковали Коломойского
Состояние Ахметова СМИ оценивают в $7,6 млрд, Коломойского - в $1,8 млрд. Фотоколлаж: LB.ua

"Тихой гавани" в Украине для олигарха Игоря Коломойского не будет.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Бабель"

"Не думаю, что Игорь Валерьевич хочет провести оставшуюся жизнь в Украине и не развивать бизнесы, которые у него есть в целом ряде стран.

Да, в Украине все еще можно вести "серый" бизнес, но мы хотим это изменить, и тогда тихой гавани у Игоря Валерьевича здесь не будет. Он и здесь не сможет заниматься бизнесом. Ни один крупный бизнесмен, предпочитающий "серые" или "черные" схемы или схемы оптимизации, заниматься бизнесом здесь не будет", - сказал Подоляк.

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В то же время советник Ермака заявил, что олигарх Ринат Ахметов "пытается найти пользу" для Украины.

"Мне кажется, Ринат Леонидович пытается найти реальную пользу, которую он может принести государству Украина. Именно государству. Он это делает не сегодня, не вчера, он это делает постоянно.

Он хочет найти баланс, который позволит ему быть одновременно крупным бизнесменом и помогать гуманитарным инициативам государства, как это принято в развитых странах. Здесь абсолютно нормальная и прозрачная позиция", – заявил Подоляк.

В марте США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну.

Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.

Коломойский живет в Днипре и не может выехать за пределы Украины, сообщал мэр города Борис Филатов.

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