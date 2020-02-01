Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Украину 3 февраля. ФОТО: ww.dw.com

3 февраля Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили вTelegram-канале Офиса президента.

"Также пройдет восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана", - говорится в сообщении.

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Главы государств обсудят пути углубления стратегического партнерства. Также предполагается подписание ряда двусторонних соглашений.

В начале января лидер Турции с президентом России Владимиром Путиным, открыли в Стамбуле газопровод "Турецкий поток". Он дает возможность поставлять ряде стран голубое топливо в обход Украины.