Эрдоган прилетит в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
4
7
7
11
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Первая леди появилась в Facebook и сказала, чем будет заниматься
Зеленский почтил Героев Крут
Зеленский почтил Героев Крут
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Добкин на Мальдивах похвастался шоколадом из оккупированного Луганска
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Рядом с виллами Левочкина и Фирташа: журналисты показали имение Ахметова на Лазурном берегу
Министр увидел облупленные стены СИЗО и анонсировал законопроект об освобождении заключенных
Министр увидел облупленные стены СИЗО и анонсировал законопроект об освобождении заключенных
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 13:26

Эрдоган прилетит в Украину

  Комментировать
Эрдоган прилетит в Украину
Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Украину 3 февраля. ФОТО: ww.dw.com

3 февраля Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили вTelegram-канале Офиса президента.

"Также пройдет восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали потери Украины после запуска " Турецкого потока"

Главы государств обсудят пути углубления стратегического партнерства. Также предполагается подписание ряда двусторонних соглашений.

В начале января лидер Турции с президентом России Владимиром Путиным, открыли в Стамбуле газопровод "Турецкий поток". Он дает возможность поставлять ряде стран голубое топливо в обход Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эрдоган прилетит в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14310
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Политика
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 810
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект 1 Просмотров: 315
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку 3 Просмотров: 1467
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
 2 Просмотров: 3483
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский 2 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 14724
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua