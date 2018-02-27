Энергонезависимость уже не нужна: Кистион и Насалик полностью игнорируют возможность для замены российского угля украинским – политолог

Политолог Кирилл Сазонов говорит, что "при нормальном финансировании мы сможем быстро нарастить добычу отечественного угля". Фото: Радио Свобода

Несмотря на государственную стратегию по достижению энергонезависимости Украины в вопросе газа и угля, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион и министр энергетики Игорь Насалик продолжают игнорировать все возможности для уменьшения импорта угля из РФ, который можно быстро заменить украинским, что также поможет решить проблемы зарплат шахтеров.

Такое мнение выразил в своем блоге политолог Кирилл Сазонов.

"У нас есть свои шахты, свой уголь, но мы покупаем антрацит за границей. Мы покупаем реальный уголь сегодня дороже в Австралии, ЮАР и США. Но в первую очередь – в России. И даже если не в РФ, то просто освобождаем на рынке место для российского угля. Мировой рынок антрацита не слишком большой", - написал Сазонов.

По его словам, недавно шахтерские профсоюзы приняли Манифест, которым требуют от Кистиона и Насалика конкретных шагов приоритету украинского угля и скорейшему избавлению от антрацитовой зависимости.

"Тем более, что именно Кистион возглавляет Межведомственную рабочую группу по вопросам преодоления кризисных ситуаций в угольной отрасли. Но с преодолением этих самых кризисов пока дело обстоит не густо. И клещи российского антрацита становятся на шее украинской энергетики сжимаются все сильнее", - возмутился политолог.

Он считает, что власть должна понимать, что логично развивать свою отрасль - вкладывать деньги, платить шахтерам нормальную зарплату, открывать новые лавы и увеличивать добычу.

"Логика простая – развиваем свою добычу, платим зарплаты своим шахтерам, закрываем дефицит не импортом, а производством. Это же наши рабочие места, налоги в наш бюджет и взносы в наш Пенсионный фонд", - сообщил Сазонов.

При этом он рассказал, что в стране слишком медленно идет процесс перевода блоков ТЭС с антрацита на газовый уголь, хотя это закреплено специальной директивой Кабмина. По его мнению, нужно создать условия на рынке, когда работать с антрацитом станет экономически невыгодно.

"То есть блок на угле марки "А" включается в последнюю очередь. Неважно, какая цена электроэнергии, но блоки на российском угле запускаем в самом крайнем случае. А на "Г" работайте в приоритете. Вот такая мотивация сработает", - добавил эксперт.

По его словам, сейчас Насалик, Кистион и премьер-министр Украины Владимир Гройсман должны показать на деле, что заботятся об энергонезависимости страны и готовы решать проблемы отрасли.

"Запасы есть, шахты есть, кадры есть. При нормальном финансировании мы сможем быстро нарастить добычу отечественного угля. Давая людям работу, зарплаты, получая налоги и отчисления в ПФ. И все в гривне, без расхода валюты за импортные поставки. Хорошая перспектива. Но пока мы покупаем за границей, а наши шахтеры голодают", - подчеркнул политолог.

По данным ГФС Украина в 2017 году увеличила импорт каменного угля и антрацита из РФ до 1,552 миллиарда долларов.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев шахтеры государственных предприятий несвоевременно получали заработную плату, часть работников выходило на страйки и перекрывали дороги, в результате в феврале Министерство энергетики выплатило часть зарплаты шахтерам. При этом в настоящее время в помещении Минэнерго пребывает 5 шахтеров ГП Селидовуголь, которые объявили голодовку.