Две страны призвали своих граждан не ехать в Украину

Франция также призвала своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину, а также отменить запланированные поездки туда из-за угрозы вторжения России.

С 24 января гражданам Японии не рекомендуют ехать в Украину, сообщает NHK.

"Независимо от цели, призываем отменить запланированные поездки и призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - говорится в сообщении.

Япония повысила уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. По состоянию на декабрь прошлого года в Украине проживали около 250 японцев.

Вслед за Японией Франция также призвала своих граждан воздержаться от поездок, особенно в северные и западные регионы Украины. Дипломаты не советуют французам ехать в Украину, если у них нет там важных дел.

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"В контексте напряженности, созданной сосредоточением российских войск на границах Украины, рекомендуется проявить повышенную бдительность. Официально не рекомендуем выезжать в приграничные районы на севере и востоке Украины. Насколько это возможно, целесообразно отложить ненужные поездки", - говорится в заявлении МИД страны.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение. Вслед за США Великобритания объявила об эвакуации части своих дипломатов из Киева.