В МИД эвакуацию американских дипломатов назвали "чрезмерным предостережением"

В МИД подчеркнули, что Россия пытается посеять панику, распространяя фейки. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел считает "проявлением чрезмерной предосторожности" решение Госдепа США о разрешении оставить Киев работникам своего посольства и их семьям.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко, передает "Радио Свобода".

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"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения.

Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года. Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно работать.

Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", – заявил Никокленко.

Он призвал спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. И подчеркнул, что Россия пытается посеять панику, распространяя фейки и дезинформацию.

22 января США проинформировали Украину о том, что вероятно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей. Тогда представитель Госдепа сообщил, что США проводят тщательное планирование на случай экстренной ситуации. Оно происходит всегда, в случае, если ситуация с опасностью ухудшится. 24 января Госдеп санкционировал отъезд штатных работников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей.