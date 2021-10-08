Дважды теряла сознание в Раде: рассказали, где сейчас Скороход

Анна Скороход дважды теряла сознание в Верховной Раде 8 октября. Ее забрала "скорая". Фото: УНИАН

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" 31-летняя Анна Скороход дважды теряла сознание в одном из помещений комитетов Верховной Рады. Сейчас она в больнице.

Об этом сообщил ее однопартиец Дмитрий Лубинец, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, это ее реакция на то, что он (Антон Поляков. - Gazeta.ua) погиб. Она потеряла сознание в здании комитетов. Срочно вызвали "скорую". Сейчас она находится в больнице", - рассказал Лубинец.

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Добавил, что скорее всего, у Скороход повысилось давление. Ее пытались привести в чувство в комитете, но не удалось.

"Ей стало легче, но потом она снова (второй раз. - Gazeta.ua) потеряла сознание. Поэтому решили срочно отправлять ее в больницу", - сказал член группы "За будущее".

Антона Полякова нашли мертвым утром 8 октября в Днепровском районе Киева. Правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси. Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. По информации СМИ, Поляков жил с коллегой Анной Скороход, но она ушла от него. Обоих исключили из фракции "Слуга народа" в 2019 году. 8 октября Скороход потеряла сознание в ВР. Ее забрала "скорая". По словам очевидцев, она в состоянии шока. Известно, что Скороход замужем. У нее есть сын Алексей от мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.