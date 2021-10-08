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пятница, 08 октября 2021 10:32

Правоохранители обнародовали результаты вскрытия нардепа Полякова

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Правоохранители обнародовали результаты вскрытия нардепа Полякова
Антон Поляков был членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики. Фото: УНИАН

Смерть народного депутата из группы "Партия" За будущее" 33-летнего Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Об этом свидетельствуют результаты вскрытия, сообщила Киевская городская прокуратура

"Следствие ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.

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Антона Полякова нашли мертвым утром 8 октября в Днепровском районе Киева. Правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси. Его пытались реанимировать врачи "скорой". По факту смерти открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".

СМИ пишут, что такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные, потому что водитель якобы нарушал правила дорожного движения.

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