Полякова перед смертью видели с криминальным авторитетом. Полиция проверяет информацию

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: facebook.com/telegram.poliakov.anton

К смерти народного депутата Антона Полякова может быть причастен криминальный авторитет.

Такую информацию обнародовали в Telegram, ее проверяют, сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, передает УНИАН.

По ее словам, речь идет о том, что Полякова посадил в такси один из криминальных авторитетов с санкционного списка СНБО.

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Смерть Полякова расследуют по статье умышленное убийство с пометкой "естественная смерть".

О том, что Поляков сел в такси не сам, писал, в частности, Telegram-канал "Монастырь". Его посадил Руслан Джамбулатов, который считается криминальным авторитетом и есть в санкционном списке СНБО. В то же время он на общественных началах является помощником народного депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде.

"Джамбулатова допрашивают по делу Полякова. Почему Джамбулатова? Потому что вчера они с Поляковым выпивали. Мягко говоря. А потом Поляков умер, его не смогли откачать ни полицейские, ни врачи. Главный вопрос: что произошло между бухачем и смертью? Одна из версий - к алкоголю добавили наркоту.

И еще. Этот Джамбулатов - известный человек. Как говорят "известный в узких кругах", - написал в Facebook аналитик Института массовой информации Алексей Братущак.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате. Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.