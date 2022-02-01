Должны осознавать ответственность: Зеленский упрекнул западные СМИ

Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной Раде. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский упрекнул западные СМИ и отметил, что медиа должны осознавать свою ответственность.

На трибуне во время выступления в парламенте 1 февраля президент отметил важность единства среди украинцев, сообщает Gazeta.ua. Он напомнил, что кроме фронта существует еще одно поле боевых действий - информационное.

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"Медиаполе - новое поле битвы, а новости - новое оружие. Любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на их психику, на наше государство. И особенно на нашу экономику", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил бизнес и граждан Украины, которые не подвергались "вирусу паники".

Зеленский попросил западных союзников не нагнетать ситуацию относительно возможной полномасштабной войны с Россией, потому что это вредит украинской экономике. Украине не нужна паника, нужно стабилизировать экономику, сказал он на встрече с представителями иностранных средств массовой информации.