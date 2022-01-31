"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса

Президент Владимир Зеленский просит западных союзников не нагнетать ситуацию относительно возможной войны с Россией, потому что это вредит украинской экономике. Репортаж из прифронтового Харькова, жители которого планируют отражать возможную российскую агрессию. И как работает пропаганда Москвы в гибридной войне против Украины. Вот кое-что из того, что на протяжении последних дней писали о нас в мировых СМИ.

"Послание Зеленского: не паникуйте. Это заставляет Запад нервничать", The Washington Post, США

"Выдохните. Успокойтесь", - говорит президент Владимир Зеленский в видеообращении 19 января. В тот же день президент Джо Байден сказал, что ожидает нападения России, но агрессия столкнется с "жесткой ценой" - это один из серии резких контрастов в сообщениях от Киев и Вашингтона.

Зеленский идет по тонкой грани, зная, что экономика Украины может серьезно пострадать, даже если российские силы только будут угрожать нападением. Он должен говорить об угрозе для страны. Но в то же время стремится избежать "паники на рынках и в финансовом секторе".

Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами Украины и беспокойство внутри страны по поводу его способности успешно управлять в непростых ситуациях.

Автор: Reuters Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 28 января

Масштабная российская атака, особенно если она достигнет городских центров, будет "ужасной", заявил в пятницу, 28 января, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

"Я не говорю, что не может быть эскалации. Говорим об этом открыто уже восемь лет. Но наращивание российских войск у наших границ существенно не отличается от аналогичного в начале 2021 года. Угроза войны - форма психологического давления россиян на нас", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Высшие чиновники США и ЕС говорят, что их все больше беспокоит, что Зеленский вместо мобилизации страны, тратит энергию на борьбу с политическими оппонентами

В трех обращениях Зеленский призвал украинцев к спокойствию. Но высшие чиновники США и ЕС говорят, что их все больше беспокоит, что он не может мобилизовать страну. Вместо этого, тратит политическую энергию на борьбу с политическими оппонентами, такими как бывший президент Петр Порошенко, в отношении которого ведется расследование по обвинению в государственной измене и поддержке терроризма.

Высоких чиновников в администрации Байдена также раздражают заявления Зеленского, включая недавний его пост в Twitter с критикой слов Байдена о реакции США на "незначительное вторжение" России в Украину.

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"Хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых народов. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", - написал он.

Высокий чиновник США на условиях анонимности назвал это замечание "ошеломляющим".

"Мы его самый важный союзник, а он тычет нам в глаза, и создает разрыв между Вашингтоном и Киевом. Это самосаботаж", - сказал он.

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что твиты Зеленского, с критикой Байдена, отражают его личные переживания конфликта с Россией.

"Его реакция на заявления Байдена - эмоциональная. Он говорит то, что видел на границе с Россией. Он очень чуткий. Чувствует то, что и другие", - сказал Витренко, который часто разговаривает с Зеленским и его советниками.

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Прямота Зеленского в стиле сериала "Слуга народа" была очевидна во время полуторачасовой пресс-конференции в пятницу с международными СМИ. Он обвинил западных чиновников и медиа в том, что вызывают панику и дестабилизацию в Украине. Также сказал, что реальным намерением России может быть не вторжение, а внутреннее ослабление Украины. "Можем потерять экономику", — добавил Зеленский.

"В наибольшем городе Восточной Украины пророссийские симпатии угасают по мере приближения войны", The Wall Stree Journal, США

Неразорвавшаяся российская ракета, доставленная из раздираемой войной Донецкой области, торчит из земли напротив здания местных властей во втором по величине городе Украины. Рядом баннер: "Харьков следующий?".

Автор: Reuters Военные учения на полигоне под Харьковом

В 2014 году, когда началась война России с Украиной, промосковские боевики захватили здесь здание местной власти, водрузив на его крышу российский флаг, и провозгласив самопровозглашенную республику. В то время в этом промышленном городе с населением 1,4 млн человек, в получасе езды от российской границы, процветали пророссийские настроения.

Восемь лет спустя, когда Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тыс. военных, президент Зеленский указал на Харьков как на вероятную цель вторжения россиян.

Любая российская операция в Харькове сейчас встретит серьезное сопротивление со стороны местных мирных жителей

Но хотя в прошлом этот город мог быть относительно легкой мишенью для Москвы, с тех пор настроения здесь резко изменились на негативные к Кремлю. Любая российская военная операция в Харькове сейчас встретит серьезное сопротивление со стороны мирных жителей.

В 2014 году, с распространением уличных столкновений и перестрелок между пророссийскими и проукраинскими группами, в течение нескольких дней казалось, что преимущественно русскоязычный Харьков, как Донецк и Луганск в этой части страны, выйдут из-под контроля Киева. Лишь вмешательство сил быстрого реагирования, переброшенных с юго-запада Украины, восстановило здесь центральную власть.

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Сегодня, в 113-й бригаде территориальной обороны Харькова, входящей в состав силовых структур, которые должны защищать город от возможного вторжения, добровольцев больше, чем мест. Она, по словам командиров, начинает отказываться от новых людей. Для приема новобранцев формируется вторая Харьковская бригада.

"Все слои общества, от физиков-ядерщиков до продавцов, инженеров и студентов, просят присоединиться. Мы все будем защищать дома, супругов, детей, любимых с оружием в руках. Если их авиация попытается уничтожить нас с воздуха, будем окапываться, чтобы воевать из-под земли. Куда нам отступать? Нам некуда идти. Это наша земля", — говорит офицер 113-й бригады Михаил Соколов.

Харьковчане прекрасно знают, что произошло в Донецке и Луганске с 2014 года - предприятия, дома и авто забрали русские ополченцы, людей, подозреваемых в прокиевских симпатиях, расстреливали или сажали

Причина такого неповиновения проста - харьковчане прекрасно знают, что произошло в Донецке и Луганске с тех пор, как в 2014 году они попали под власть России. Экономика там в упадке. Предприятия, дома и автомобили забрали русские ополченцы. Людей, подозреваемых в прокиевских симпатиях, расстреливали или сажали в тюрьму. Большинство жителей, которые могли себе это позволить, бежали в подконтрольные Киеву части Украины. Особенно в Харьков. Некоторые в Россию. Даже традиционно пророссийские политики в Харькове признают это.

"Нет больше дураков. Люди видят, что в Донецке и Луганске плохо, а здесь хорошо. У них там война, а у нас мир", - говорит Сергей Гладкоскок, возглавляющий местную "Оппозиционную платформу за жизнь", главную дружественную Москве партию страны.

Автор: Reuters Военные учения на полигоне под Харьковом

Пока в городе мало признаков кризиса. Торговые центры, рестораны и бары заполнены покупателями, а на улицах не видно вооруженных солдат и военной техники. Панических покупок нет, супермаркеты, заполнены товарами.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов говорит, что он посетил украинские воинские части, дислоцированные вдоль границы, и ему сказали, что в радиусе 50 км от границы нет необычных действий российских военных, предполагающих вторжение в ближайшем времени. Пока единственный признак возможных проблем - то, что некоторые импортеры автомобилей стали неохотно отправлять новые авто в харьковские автосалоны, зная, что в 2014 году новые машины украли из донецких дилерских центров.

"Россия активизирует пропагандистскую войну на фоне напряженности в отношениях с Украиной", The New York Times, США

Когда в прошлом месяце США выпустили предупреждения о российских войсках на границах Украины, а президент Джо Байден пригрозил Владимиру Путину санкциями, если начнет вторжение, аналитики заметили всплеск сообщений в соцсетях, обвиняющих Украину в заговоре с целью геноцида против этнических русских.

Например, подконтрольный Москве канал RT распространил клип, в котором Путин говорит, что события на востоке Украины "похожи на геноцид". News Front, который Госдепартамент США назвал "средством распространения дезинформации", связанным с российскими службами безопасности, опубликовал статью, в которой говорилось, что Штаты не считают массовые убийства геноцидом.

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За несколько месяцев, прошедших с начала наращивания российских войск, Москва и ее онлайн-армия выдвинули старые аргументы, что западные украинцы связаны с нацизмом, ложно обвинив США в использовании марионеточных сил для подготовки химической атаки против русских.

С 2014 года Россия производит постоянный поток дезинформации об Украине. Но в декабре и январе этого года наблюдали всплеск

Представители разведки США заявили, что с 2014 года Россия производит постоянный поток дезинформации об Украине. Но в декабре и январе этого года наблюдали всплеск.

Британская технологическая фирма Logally, которая помогает правительствам и бизнесу бороться с дезинформацией, отслеживает связанные с Россией аккаунты в соцсетях. Это аккаунты RT и Sputnik, а также российских чиновников в Twitter. Количество сообщений и статей обвиняющих украинцев в том, что они неонацисты, резко увеличилось с начала ноября. Поддерживаемая Москвой информационная кампания, обвиняющая США в планировании химической атаки, резко возросла 21 декабря, сообщили в фирме.

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Большая часть пропаганды нацелена на внутреннюю аудиторию в России и на промосковских украинцев, говорит вице-президент по стратегическим операциям Logally Брайан Мерфи. По его словам, если Россия действительно вторгнется в Украину, то хочет убедиться, что у нее есть поддержка русскоязычных жителей страны, пока ее танки и артиллерия будут котиться по полям или сносить дома.

Большая часть российской дезинформации повторяет старые темы – изображает Россию как жертву действий США и вещает, что западные общества якобы оказались на грани краха, потому что отошли от традиционных ценностей

Госдеп заявил, что большая часть дезинформации повторяет старые темы – изображает Россию как жертву действий США и вещает, что западные общества якобы оказались на грани краха, потому что отошли от традиционных ценностей, и описывает Вашингтон как сторонника революций в регионе.

Через несколько недель после появления сообщений в декабре официальные лица США заявили, что информационная операция России может быть использована в качестве предлога для ввода войск в Украину "во имя защиты русскоязычного населения". Или в классических пропагандистских манерах, чтобы обвинить других в том, в чем виноваты сами россияне.

В прошлом обозрении прессы Gazeta.ua писала, что российская агрессия может спровоцировать рост цен на продовольствие в мире, репортаж с линии фронта и мысли солдат на передовой по поводу возможной российской агрессии.