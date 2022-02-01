Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы".
Сделал это на трибуне во время выступления в парламенте 1 февраля.
Этим указом предусматривается укрепление денежного обеспечения всех военнослужащих Украины, что равно трем минимальным зарплатам.
"Этот указ - это старт перехода страны на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине", - сказал президент.
По словам Зеленского, указ также предусматривает:
- система карьерного роста офицеров;
- увеличение срока действия контрактов;
- создание дополнительных 20 бригад ВСУ;
- переход Украины к основам профессиональной армии;
- разработка концепции обеспечения жильем военных, ветеранов и членов их семей;
- увеличение за три года численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек профессиональной армии.
Дополняется...
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