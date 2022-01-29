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суббота, 29 января 2022 15:47

Россия начала отводить войска от границы Украины

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Россия начала отводить войска от границы Украины
Как сообщают СМИ, Россия проводит на границе Украины плановые учения. Фото: Reuters

Россия заявила, что закончила проверку боеспособности Западного военного округа и возвращает его в постоянное место дислокации.

Проверка на границе Украины была "плановой", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мер, включая двусторонние тактические учения по привлечению авиации и систем ПВО", — заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

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Также в места постоянной дислокации возвращаются подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБО).

"Авиация, привлеченная во время проверки, также вернулась на аэродромы базирования", — заявили информагентству.

По возвращении технику и вооружение пополнят необходимыми запасами горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных во время тактических учений.

Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров, предлагается Стамбул.

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