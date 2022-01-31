"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину

"Если РФ пойдет в наступление и втянет Беларусь, то будет конец этих стран как тех, с кем имеет отношения цивилизованный мир", говорит военный обозреватель Виктор Ягун. Фото: Reuters

Стягивание российских войск на украинские границы – это способ оказывать давление на Запад и Украину. Маловероятно, что это перерастет в широкомасштабное наступление, но никто не знает, что у президента Росии Владимира Путина в уме. Об этом Gazeta.ua рассказал генерал-майор СБУ, военный обозреватель Виктор Ягун.

"Россия своими действиями на границе хочет давить на Украину и Запад. Я не верю, что это может перерасти в наступление или тем более углубление оккупации. Могут только попытаться произвести эскалацию ситуации. Потому что если РФ пойдет в наступление и втянет Беларусь, то будет конец этих стран как тех, с кем имеет отношения цивилизованный мир. После этого с ними никто не сядет за стол переговоров. Организовали это все с одной целью – шантажа", – говорит Ягун.

Во время Олимпиады в Пекине эскалации не будет. Это был бы плевок в лицо Китая, говорит обозреватель.

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"КНР хочет сделать яркий праздник. Это важная вещь для тоталитарных государств. До 20 февраля точно ничего не будет. Что после – никто не может учесть. Никто не может посмотреть в мозг этого чудовища, сидящего в Кремле. Даже его окружение", – подчеркивает Ягун.

Украина не осталась одна – и это видит враг, говорит обозреватель.

"Великобритания четко показала свою позицию. Это сейчас один из главных союзников. Британия поняла, что должна брать на себя лидерство в Европе. Также наши партнеры – страны Балтии. Другой наш мощный союзник – Польша. Она уже много раз попадала под пресс Москвы. Больше этого не хочет, поэтому и будет помогать нам. Подавляющее большинство стран Европы объявили, что нам будут помогать, в том числе оружием. Хотя выпадают сейчас Германия, Франция, Италия. Поддержка партнеров – один из предохранителей, почему враг не сможет использовать свою мощь против Украины ", – говорит Ягун.

Великобритания разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации. Его представят в британском парламенте на следующей неделе. США заявили, что с союзниками ответят в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину. Президент США Джо Байден заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. В то же время он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.