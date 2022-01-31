Латвия направит в Украину военных инструкторов совместно с Канадой

В Латвии планируют отправить военных инструкторов в Украину. Фото: pixabay.com

Правительство Латвии рассматривает возможность направить в Украину солдат-инструкторов для обучения украинских военнослужащих в сотрудничестве с канадскими.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 31 января, пишет Delfi.

Во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение, сказал глава фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину

По его словам, это очень важно, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе вокруг Украины и продолжение военного сотрудничества Латвии с Канадой.

Премьер-министр добавил, что Латвия продолжит помогать Украине военными силами и оружием.

21 января Минобороны стран Балтии сообщили, что в ответ на агрессию России Латвия, Литва и Эстония отправят в Украину зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты Javelin, индивидуальное снаряжение и сухие пищевые продукты.