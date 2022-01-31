Латвия направит в Украину военных инструкторов совместно с Канадой

Правительство Латвии рассматривает возможность направить в Украину солдат-инструкторов для обучения украинских военнослужащих в сотрудничестве с канадскими.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 31 января, пишет Delfi.
Во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение, сказал глава фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце.
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По его словам, это очень важно, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе вокруг Украины и продолжение военного сотрудничества Латвии с Канадой.
Премьер-министр добавил, что Латвия продолжит помогать Украине военными силами и оружием.
21 января Минобороны стран Балтии сообщили, что в ответ на агрессию России Латвия, Литва и Эстония отправят в Украину зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты Javelin, индивидуальное снаряжение и сухие пищевые продукты.
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