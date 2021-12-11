"Наихудший сценарий" - президент Литвы о планах РФ касательно Украины

Президенты Владимир Зеленский и Гитанас Навсегда. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятность очередной российской агрессии против Украины очень высока. По его словам, Россия может прибегнуть к худшему сценарию.

Об этом он заявил после разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, в котором приняли участие лидеры стран "Бухарестской девятки", пишет Delfi.

Лидеры "Бухарестской девятки" договорились с США, что их ответ в военном смысле "будет адекватным", сообщил Науседа.

"Можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенным. Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, что может свершиться и худший сценарий - военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - сказал литовский президент.

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Он подчеркнул, что Байден "берет на себя необходимое лидерство и сплачивает силы", чтобы дать четкий ответ и сделать ясную ссылку агрессивным режимам, что такие действия не останутся без реакции.

"Как я сказал президенту США, это колокольчик не только для Украины, это колокольчик и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу. Ответ будет жестким, а характер санкций будет жесточайшим", - резюмировал Науседа.

30 октября издание The Washington Post сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами. В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в декабре.