Британский генерал посоветовал готовиться к войне с Россией

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе.
Так считает главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Ник Картер, передает The Gardian.
"Я явно надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что эта страна хочет физической войны. Но Альянс должен быть готов к этому", - предупредил генерал.
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Добавил, что Россия теперь большая угроза для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад.
Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами.
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 спецназовцев в случае полномасштабного вторжения России. Об этом 14 ноября сообщил таблоид The Mirror со ссылкой на свои источники.
Подразделения SAS (Силы специальных операций Британской Армии) и парашютного полка предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.
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