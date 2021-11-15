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понедельник, 15 ноября 2021 10:38

Британский генерал посоветовал готовиться к войне с Россией

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Британский генерал посоветовал готовиться к войне с Россией
Начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией. Фото: REUTERS

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе.

Так считает главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Ник Картер, передает The Gardian.

"Я явно надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что эта страна хочет физической войны. Но Альянс должен быть готов к этому", - предупредил генерал.

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Добавил, что Россия теперь большая угроза для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад.

Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами.

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину до 600 спецназовцев в случае полномасштабного вторжения России. Об этом 14 ноября сообщил таблоид The ​​Mirror со ссылкой на свои источники.

Подразделения SAS (Силы специальных операций Британской Армии) и парашютного полка предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.

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Дата
15
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