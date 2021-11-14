Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев

В случае российского вторжения Британия перебросит в Украину 600 спецназовцев. Фото: Reuters

Британия готова оперативно перебросить в Украину около 600 спецназовцев в случае вторжения России.

Подразделения SAS (силы специальных операций Британской Армии) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов. Об этом пишет британская газета Mirror.

Подготовка началась после того, как начальники обороны и глава МИ-6 сообщили премьер-министру Британии, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. В настоящее время создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады.

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"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились до обоих вариантов", - говорится в сообщении.

Российская Федерация четыре года назад начала отрабатывать боевые планы применения войск против стран Балтии, Польши и Украины. Страна-агрессор постоянно наращивает свои военные силы, поэтому угроза растет.