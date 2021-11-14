Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 756
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Просмотров: 972
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1674
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 2970
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1710
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2259
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1935
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 387
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3609
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1422
Фото
Все фото
20
5
14
5
5
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
День ангела 14 ноября: кого поздравлять с именинами
Корабли Украины и НАТО провели &quot;операцию&quot; в Черном море: впечатляющие фото
Корабли Украины и НАТО провели "операцию" в Черном море: впечатляющие фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Полиция задержала банду воров-&quot;медвежатников&quot;
Полиция задержала банду воров-"медвежатников"
Видео
Все видео
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
Киевский концерт британского музыканта Стивена Ридли в третий раз перенесли - он выступил под открытым небом
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 729
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6003
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2178
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9576
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1197
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 306
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
воскресенье, 14 ноября 2021 14:39

Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев

  Комментировать
Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев
В случае российского вторжения Британия перебросит в Украину 600 спецназовцев. Фото: Reuters

Британия готова оперативно перебросить в Украину около 600 спецназовцев в случае вторжения России.

Подразделения SAS (силы специальных операций Британской Армии) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов. Об этом пишет британская газета Mirror.

Подготовка началась после того, как начальники обороны и глава МИ-6 сообщили премьер-министру Британии, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада. В настоящее время создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия направила группу военных к границе Польши

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились до обоих вариантов", - говорится в сообщении.

Российская Федерация четыре года назад начала отрабатывать боевые планы применения войск против стран Балтии, Польши и Украины. Страна-агрессор постоянно наращивает свои военные силы, поэтому угроза растет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Великобритания готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 45083
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача Просмотров: 11241
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 10089
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 8578
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7398
Общество
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию Просмотров: 81
На Украину надвигается похолодание: прогноз на начало недели
На Украину надвигается похолодание: прогноз на начало недели Просмотров: 234
Украинские военные готовы уничтожать диверсантов из Беларуси
Украинские военные готовы уничтожать диверсантов из Беларуси Просмотров: 315
Сотрудницы горсовета купили фальшивые covid-сертификаты
Сотрудницы горсовета купили фальшивые covid-сертификаты Просмотров: 360
Еще одна область оказалась в шаге от красной зоны
Еще одна область оказалась в шаге от красной зоны Просмотров: 324
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
10
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 57519
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть