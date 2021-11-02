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вторник, 02 ноября 2021 07:59

Опубликовали спутниковые снимки российских войск у границ Украины
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В сети появились спутниковые фотографии, якобы подтверждающие сосредоточение Россией войск и военной техники на границе с Украиной.

Снимки обнародовало издание Politico.

Фото: Satellite image ©2021 Maxar Technologies Politico

"Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября. - Gazeta.ua), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Кадры сделали в районе российского города Ельня Смоленской области, граничащей с Беларусью. На снимках видны скопления бронетанковых частей, танков, самоходной артиллерии и военных.

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Недалеко от северной границы Украины была перемещена техника четвертой танковой дивизии России – танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, отмечены элементы первой гвардейской танковой армии.

Издание утверждает, что войска, включающие в себя первую гвардейскую танковую армию, начали перебазироваться в этот район в конце сентября из других российских регионов.

31 октября издание The Washington Post сообщило, что россияне вновь стягивают войска к украинским границам. Это усилило возникшие в апреле опасения, когда страны Запада призвали Россию отвести военных от украинской границы.

Украинская разведка не подтвердила переброс войск РФ к госгранице.

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