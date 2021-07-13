"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети

Тимошенко призывала не поддерживать законопроект. Фото: Богдан Бортаков, bykvu.com

Сегодня Верховная Рада провалила законопроект о о легализации медицинского каннабиса. Ни одного голоса за документ не дали "Батькивщина", ОПЗЖ и группа "Доверие".

Против с трибуны выступали председатель "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "слуга народа" Максим Бужанский.

Утром в поддержку законопроекта под парламентом митинговали пациенты.

Такое решение парламента вызвало реакцию пользователей Facebook.

Татьяна Николаенко, журналистка

"Сегодня в Раде депутаты показали свой пещерный уровень, провалив законопроект о медицинском каннабисе.

Некоторые "слуги народа" день играли в какие-то опросы читателей по этому вопросу, но во фракции даже не делали сигнальное голосование. Это не так важно, как законопроект о Антимонопольном комитете, который фактически защищает олигархов, а это просто жизнь людей. Жизнь людей, а не деньги"

Тимошенко поссорилась в кулуарах с депутатом от "Голос" Ольгой Стефанишиной, которая поддерживает легализацию.

Соломия Бобровская, народный депутат

"Это удар по двум миллионам больных, которые надеялись на принятие.

Уже даже не удивляюсь тем танцам на костях, которые устроили некоторые политики. Они в большинстве не имели историй таких болезней, или имели достаточно ресурса, чтобы лечиться за границей. Мало кто из нашей власти знает, как выглядят украинские больницы, и переживают тяжело больные люди, брошенные государством один на один со своей бедой"

В поддержку законопроекта выступает телеведущая Янина Соколова.

"На этом фото я с электронной сигаретой, в середине которой масло медицинского каннабиса. В 2019 мои друзья, как контрабандисты были вынуждены везти мне этот аппарат из-за рубежа. Чтобы я имела обезболивание во время химиотерапии без побочных эффектов.

Электронная сигарета с каннабисным маслом стоит 25 долларов. Спектр действия по обезболивания огромен: и эпилепсия, и посттравматический синдром, тяжелые формы аутизма ну и конечно рак.

Это небо и земля в вопросе побички по сравнению с препаратами на основе морфинов"

Даниил Мокрык, журналист

"Рада провалила легализацию медицинского каннабиса. "Слуги народа" дали 152 голоса из 244 имеющихся в целом.

Осенью прошлого года "Слуга народа" проводила (отнюдь не предвыборную технологию), а всенародный опрос "5 вопросов от президента".

Вот - предварительные результаты. 64,8% - "за" легализацию медицинского каннабиса, только 29,5% - "против".

Но "слуги" вновь показали, что им это все народовластие...

Максимально лицемерно выглядели сегодняшние посты в ФБ некоторых "слуг", которые типа советовались с читателями, как голосовать. Но. Ваша партия уже осенью прошлого года посоветовалась.

И хотя ваша же партия в конце так и не смогла опубликовать окончательные результаты "5 ответов президенту", даже вот эти предварительные результаты - достаточно однозначные"

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Руслан Горовый, журналист

"Сегодня произошло много чего. Но самые неприятные впечатления от провалившегося закона о медицинском каннабисе. Большому количеству народных избранников не хватило когнитивных функций для понимания проблемы, которую могли решить.

Стереотип "все наркоманы начинают с травы", "будет легче достать детям" и другая подобная х*йня перевесили боль и страдания людей, которые ежедневно живут в аду боли и вынуждены либо ходить под статьей спасаясь от него, или использовать менее эффективные лекарства с побочкой .

Я знаю, о чем говорю. Я видел боль в глазах родных людей. Я видел, как страдают эти люди. Что могу сказать о депутатах-долбо*бах? Вы долбо*бы, господа... редкие"

Роман Шрайк, блоггер

"Я считаю, Верховная Рада должна быть последовательной. Если не легализовала медицинский каннабис, должна запретить и медицинские маски. Ведь именно в масках грабители обчищают банки, я по телевизору видел"

Лариса Волошина, психолог

"Касательно медицинского каннабиса. Кроме снятия боли для тяжелобольных, лекарства из этого растения, кроме помощи при химиотерапии, выполняют и другую функцию. Масло из каннабиса помогает при лейкемии. Что для страны, в которой от этой агрессивной болезни умирает сотни детей ежегодно, должно было быть аргументом. Есть сорт каннабиса, который разрушает раковые клетки.

Этот сорт именно медицинского каннабиса вывел исследователь рака Мет Дан из Университета Ньюкасла в Австралии. О трехлетнем исследовании, результатом которого стала особая модификация медицинского сорта каннабиса, который может убивать раковые клетки и остается безвредным для других клеток организма, писал Science.

Глаукома, Альцгеймер, ПТСР и многое другое. Но те, кто сегодня отобрал надежду на полноценную жизнь в сотен тысяч украинцев, не читают признанных научных журналов, не прислушаются к больным и врачам. Они подыгрывают мракобесию, плодят темноту в головах избирателей. Очень жаль, что в нашей стране, после всего, что произошло, уважение к человеку не является приоритетом ни для новых лиц, ни для старых проверенных кадров"

К законопроекту о медицинском каннабисе вернутся осенью, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.