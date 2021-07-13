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вторник, 13 июля 2021 22:20

Когда в Раде вернутся к вопросу медицинского каннабиса

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Когда в Раде вернутся к вопросу медицинского каннабиса
К вопросу медицинского каннабиса Рада вернется осенью. Фото: pexels.com

К законопроекту о медицинском каннабисе вернутся осенью.

Его подадут в Верховную Раду в другом формате, сказал журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Цензор.нет".

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"Не все понимают, как эта индустрия должна работать. Мы уже записали эти вопросы. Поработаем над ними и уже осенью будем подавать еще раз в Раду", - сказал он.

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. За это проголосовали 184 депутата. После голосования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко радовалась, поднимала руки и аплодировала в зале. Она призвала не голосовать. Также кричал не голосовать нардеп от "СН" Максим Бужанский.

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